В России испытают лазерное оружие «Перун» для борьбы с дронами ВСУ

В России разрабатывают лазерный комплекс противодействия беспилотникам «Перун», который в настоящее время проходит испытания перед запуском в массовое производство. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, система работает в связке с радиолокационной станцией и оптическими приборами для наведения лазера на цель. Комплекс способен ослеплять оптику дронов, выводить из строя их аккумуляторы и двигатели, а также повреждать крылья. Это позволяет использовать вооружение как на линии боевого соприкосновения, так и для защиты объектов в тылу в составе мобильных огневых групп.

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Установка может нести боевое дежурство до пяти часов и поражать цели на дистанции до пяти километров. Эксперт уточнил, что оружие работает в импульсном режиме длительностью около 10 секунд, при этом стоимость одного такого выстрела оценивается всего в 200 рублей.

Кнутов подчеркнул высокую перспективность данной разработки, отметив, что аналогичное вооружение активно создают и за рубежом, включая США и Израиль. В современных условиях такой лазерный комплекс крайне необходим, поскольку он способен заменить многие виды традиционного оружия, в том числе зенитно-ракетные комплексы малой дальности и установки с программируемыми боеприпасами.

Ранее военный эксперт раскрыл применение лазерного оружия против аэростатов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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