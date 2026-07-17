В России испытают лазерное оружие «Перун» для борьбы с дронами ВСУ

В России разрабатывают лазерный комплекс противодействия беспилотникам «Перун», который в настоящее время проходит испытания перед запуском в массовое производство. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, система работает в связке с радиолокационной станцией и оптическими приборами для наведения лазера на цель. Комплекс способен ослеплять оптику дронов, выводить из строя их аккумуляторы и двигатели, а также повреждать крылья. Это позволяет использовать вооружение как на линии боевого соприкосновения, так и для защиты объектов в тылу в составе мобильных огневых групп.