Эксперт Гагин заявил о важности выхода ВС РФ на западные границы ДНР

По его словам, это важно для освобождения, например, городов Краматорск и Славянск, которые пока остаются под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«То есть мы сейчас можем смело говорить о том, что... освобождение нашей территории набирает темп», — заключил Гагин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны, сообщает RT.

