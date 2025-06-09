Эксперт Гагин заявил о важности выхода ВС РФ на западные границы ДНР
Выход российских войск на западные границы Донецкой народной республики (ДНР) очень важен. Об этом сайту aif.ru заявил военно-политический эксперт и участник спецоперации Ян Гагин.
По его словам, это важно для освобождения, например, городов Краматорск и Славянск, которые пока остаются под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«То есть мы сейчас можем смело говорить о том, что... освобождение нашей территории набирает темп», — заключил Гагин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наступление российских войск в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru