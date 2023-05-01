Экс-разведчик Риттер: Возможное наступление ВСУ будет тяжелым

Возможное контрнаступление будет тяжелым для украинской армии. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Обреченное контрнаступление. В военный успех Украины не верят ни в России, ни на Западе

Экс-разведчик высказал мнение, что ВСУ несут серьезные потери в ходе боевых действий.

«Для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение», — цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что украинские войска не готовы к наступлению, однако им придется решиться на это для получения военной помощи от Запада в дальнейшем.

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Фото: telegram.org
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