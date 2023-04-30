The Times: Киев не готов к контрнаступлению, но у него нет выбора

Издание отметило, что для дальнейшей военной помощи Киеву нужно провести контрнаступление. Западу необходимо понимание, что он не зря поддерживал Украину, пишет газета.

Журналисты напомнили, что американская разведка невысоко оценивает шансы ВСУ на успех. Украинская армия сможет добиться лишь скромных результатов, полагают в Пентагоне.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие две недели. По его словам, украинская армия откладывала активные действия из-за погодных условий, передает «Радиоточка НСН».





