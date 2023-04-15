Экс-офицер Пентагона: США не ответили бы на гибель своего военного на Украине

По мнению эксперта, Вашингтон оставил бы без ответа случайную гибель солдата США. Администрация Штатов не рассмативала бы вообще активные боевые действия против Москвы: такое развитие событий было бы возможно, если конфликт зашел «слишком далеко» и РФ целенаправленно уничтожила сотни американцев.

«Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата», — отмечает Fox News.

