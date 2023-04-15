Экс-офицер Пентагона: США не ответили бы на гибель своего военного на Украине
США не стали бы атаковать Россию в случае гибели американского солдата на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на экс-сотрудницу разведывательного управления Пентагона Ребекку Коффлер.
По мнению эксперта, Вашингтон оставил бы без ответа случайную гибель солдата США. Администрация Штатов не рассмативала бы вообще активные боевые действия против Москвы: такое развитие событий было бы возможно, если конфликт зашел «слишком далеко» и РФ целенаправленно уничтожила сотни американцев.
«Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата», — отмечает Fox News.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru