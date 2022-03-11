Байден заявил, что США ответят на действия России против НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Также американский лидер сообщил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России. По словам Байдена, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм стран НАТО.