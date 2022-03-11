Байден заявил, что США ответят на действия России против НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Также американский лидер сообщил, что 12 тысяч американских военных перемещены к границам России. По словам Байдена, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм стран НАТО.

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Ранее в пятницу США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент Джо Байден. Как говорится в заявлении Белого дома, запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем 1 миллиарда долларов дохода. Одновременно в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России. Байден также подписал указ о запрете экспорта в Россию долларовых банкнот и предметов роскоши. Это касается одежды, автомобилей, а также ювелирных изделий. Кроме того, США будут препятствовать тому, чтобы Россия получала кредиты у Всемирного банка и Международного валютного фонда. Белый дом также сообщает, что Штаты введут блокирующие санкции против депутатов Госдумы и руководителей попавших под санкции банков.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВойнаНАТОДжо Байден
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