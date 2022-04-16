Экс-куратор из СБУ раскрыл России данные бойцов «Правого сектора»* в Херсонской области
Бывший куратор Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (экстремистской организации, запрещенной в России) из Службы безопасности Украины передал российской стороне данные о боевиках в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы с личной информацией.
Она касается участников карательной операции в Донбассе из 12-го запасного батальона «Правого сектора», а также наркоманов и уголовных преступников. В переданной информации есть паспортные данные, номера телефонов и личных автомобилей, а также клички и другие сведения.
Также из полученной информации стало известно место дислокации батальона в Херсонской области: Каховский район, село Плодовое, улица Садовая, дом 1. Там находилось ранее общежитие государственного предприятия «Опытное хозяйство Новокаховское» Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук.
Уточняется, что примерно из 30 человек формирования на базе постоянно находились порядка десятка. На вооружении боевиков было четыре автомата Калашникова, пять ручных подствольных гранатометов и около десяти гранат. Боевики маскировали склад оружия, пишет Газета.ru.
Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала для получения информации, выполнения особых поручений и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 095 / сут.
Умерли
373 тыс.+240 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+19 006 / сут.
- ВС России уничтожили цеха военного производства в Киеве и ремонтного – в Николаеве
- В России госпитализировали 2 923 человека с коронавирусом за сутки
- Президент РФ подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов»
- Экс-куратор из СБУ раскрыл России данные бойцов «Правого сектора»* в Херсонской области
- Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
- Эксперт рассказал о проблемах с закачкой газа в Европе
- Правительство выделит регионам 439 млн рублей за размещение эвакуированного населения Донбасса
- Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за пожаров
- В Китае заявили, что за антироссийские санкции США будет расплачиваться весь мир
- «Театр абсурда»: В МИД раскритиковали действия США по исключению России из СПЧ ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru