Экс-куратор из СБУ раскрыл России данные бойцов «Правого сектора»* в Херсонской области

Бывший куратор Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (экстремистской организации, запрещенной в России) из Службы безопасности Украины передал российской стороне данные о боевиках в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы с личной информацией.

Херсон - российский? В РФ высказались о развитии взаимоотношений с украинским регионом

Она касается участников карательной операции в Донбассе из 12-го запасного батальона «Правого сектора», а также наркоманов и уголовных преступников. В переданной информации есть паспортные данные, номера телефонов и личных автомобилей, а также клички и другие сведения.

Также из полученной информации стало известно место дислокации батальона в Херсонской области: Каховский район, село Плодовое, улица Садовая, дом 1. Там находилось ранее общежитие государственного предприятия «Опытное хозяйство Новокаховское» Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук.

Уточняется, что примерно из 30 человек формирования на базе постоянно находились порядка десятка. На вооружении боевиков было четыре автомата Калашникова, пять ручных подствольных гранатометов и около десяти гранат. Боевики маскировали склад оружия, пишет Газета.ru.

Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала для получения информации, выполнения особых поручений и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРазведкаСБУСбу УкраиныУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры