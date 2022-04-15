Силовики нашли в Херсоне документы эскортниц, используемых СВРУ для диверсий

Как сообщил агентству сотрудник силового ведомства РФ, в ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили подразделение 5-го департамента СВРУ по работе с агентурой. Экс-сотрудник украинских спецслужб, по чьей наводке удалось найти секретный отдел, рассказал, что некоторые офицеры СВРУ работали под прикрытием. Для подбора оперативных источников они выдавали себя за фотографов, собирали данные потенциальных «клиенток» с сайтов знакомств, соцсетей и при личном общении, а в дальнейшем предлагали выгодное замужество на Западе и в РФ либо и работу эскортниц с «большой перспективой», пишет Ura.ru.

«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», — подчеркнул источник.

Российские силовики идентифицировали одного из «фотографов» — полковника СВРУ, начальника 5-го отдела СВРУ по Херсону Александра Баденко. Отмечается, что «способных» девушек передавали для обучения в закрытых учебных заведениях украинской разведки, после которого они получали задания как нелегалы-информаторы или диверсанты под прикрытием, пишет РИА ФАН.

Источник российской стороны передал имена, паспортные данные и фотокопии анкет для знакомств почти 20 жительниц Херсона. По данным силовиков, они могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВРУ в России и Европе.

