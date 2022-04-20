Генерал-полковник Шаманов объяснил отличие военной спецоперации от войны

Как отметил Шаманов, ключевое отличие спецоперации — стремление сохранить жизни людей, пишет Газета.ру.

«Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война – это война», – подчеркнул генерал-полковник.

Кроме того, Шаманов рассказал, что российские войска в рамках первого этапа спецоперации уже подавили ПВО противника, нанесли ущерб военной инфраструктуре, прекратили централизованное государственное и военное управление. На втором этапе ВС РФ предстоит взять под контроль административные центры, отмечает телеканал «360».

