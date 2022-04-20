Генерал-полковник Шаманов объяснил отличие военной спецоперации от войны
Экс-главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов назвал отличие специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине от традиционной войны. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Как отметил Шаманов, ключевое отличие спецоперации — стремление сохранить жизни людей, пишет Газета.ру.
«Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война – это война», – подчеркнул генерал-полковник.
Кроме того, Шаманов рассказал, что российские войска в рамках первого этапа спецоперации уже подавили ПВО противника, нанесли ущерб военной инфраструктуре, прекратили централизованное государственное и военное управление. На втором этапе ВС РФ предстоит взять под контроль административные центры, отмечает телеканал «360».
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