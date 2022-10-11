«Потребуется около месяца»: Генерал Болдырев рассказал, когда в России будет новый призыв

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев объявил о получении нового мобилизационного задания для региона. Через час с аналогичным заявлением выступила и администрация Курской области. Болдырев усомнился в том, что в ближайшее время новые мобилизационные задания получат все регионы.

«Я бы не назвал это второй волной, пока что подключились только Ростовская и Курская области. Мы только выполнили первый наряд, мобилизованных необходимо подготовить, сформировать и отправить на фронт. На это потребуется около месяца. Конечно же, призыв еще будет, так как мобилизовали только двести тысяч человек вместо планируемых трехсот. Но когда призовут оставшиеся сто тысяч, сказать сложно», — сказал генерал.

Собеседник НСН отметил также, что время подготовки мобилизованного новобранца зависит от ряда факторов.

«Например, чтобы подготовить специалиста-мотострелка, вполне достаточно двух-трех недель. Для того, чтобы свои навыки вспомнил специалист, уже имеющий специальность, например, танкист, нужен месяц. Также важно понимать, формируется подразделение, часть, соединение или готовятся какие-то одиночные специалисты. Чтобы подготовить полк или дивизию, нужен минимум месяц. Полагаю, что для стабилизации обстановки на фронте и подготовки у нас достаточно времени», — подчеркнул он.

Экс-главком Сухопутных войск заявил, что серия нанесенных по Украине ракетных ударов повлияет на ход спецоперации.

«Конечно, произойдет это не сегодня и не завтра. Удары эти были вполне ожидаемыми, думаю, противник это тоже прекрасно понимал. Но через неделю-две вполне может кардинально измениться обстановка на фронте, на линии соприкосновения, учитывая нарушенную уже сейчас логистическую систему. То, что Киев сейчас сядет за стол переговоров, маловероятно, это зависит не от самой Украины», — сказал генерал.

Болдырев добавил, что удары с российской стороны наносятся также и по железнодорожной инфраструктуре.

«Минобороны просто не рассказывает подробно об атаках железнодорожных объектов, так как наиболее значимые удары были нанесены по энергообъектам. Однако полностью разрушена железнодорожная станция в Павлодаре, там уничтожено скопление техники. В Шепетовке был нанесен удар и по узлам дорог, и по пунктам управления, и по узлам связи. Удары продолжаются примерно с одинаковой интенсивностью», — заверил экс-главком.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев назвал наиболее востребованные специальности при мобилизации.

