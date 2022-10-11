В комиссариате Москвы назвали наиболее востребованные специальности при мобилизации

Мотострелки наиболее востребованы в рамках проведения частичной мобилизации в Москве, заявил заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев, передает ТАСС.

По его словам, в число востребованных на данный момент профессий также входят специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск, артиллерии, инженерных подразделений, связисты.

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Он отметил, что граждане с перечисленными военно-учетными специальностями необходимы для реализации задач частичной мобилизации.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил перспективы второй волны мобилизации. По его словам, Россия может достичь целей спецоперации и без второй волны мобилизации, а для проведения второй волны мобилизации необходим дополнительный выпуск военной техники боеприпасов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМобилизация
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