В комиссариате Москвы назвали наиболее востребованные специальности при мобилизации

Он отметил, что граждане с перечисленными военно-учетными специальностями необходимы для реализации задач частичной мобилизации.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил перспективы второй волны мобилизации. По его словам, Россия может достичь целей спецоперации и без второй волны мобилизации, а для проведения второй волны мобилизации необходим дополнительный выпуск военной техники боеприпасов.

