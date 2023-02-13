Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия создает условия для наступления в Донбассе
Россия готовится к новому наступлению в Донбассе, считает бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Об этом он заявил медиагруппе Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).
«Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе», — отметил Петреус.
Генерал предположил, что российские силы будут наступать в Луганской области, пишет Ura.ru. Экс-глава ЦРУ указал на большую численность армии России и наличие у военных различного вооружения.
Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы РФ перехватили инициативу в украинском конфликте и начали масштабное наступление в ЛНР, напоминает телеканал «360».
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