Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия создает условия для наступления в Донбассе

«Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе», — отметил Петреус.

Генерал предположил, что российские силы будут наступать в Луганской области, пишет Ura.ru. Экс-глава ЦРУ указал на большую численность армии России и наличие у военных различного вооружения.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что Вооруженные силы РФ перехватили инициативу в украинском конфликте и начали масштабное наступление в ЛНР, напоминает телеканал «360».

