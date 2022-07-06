Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в намерении устроить террор в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен «создать для украинского общества картинку хаоса и паники» на территориях, перешедших под контроль российской армии.

Силовики нашли в Херсоне документы эскортниц, используемых СВРУ для диверсий

По его словам, с этой целью президент Украины поручил контрразведке и разведке украинского Минобороны устроить террор и дестабилизировать ситуацию в Донбассе, в том числе, «ликвидировать членов нового правительства в Херсонской области».

«Главной целью являются назначенные на руководящие должности граждане Российской Федерации, отдельно упоминалась фамилия - Елисеев», - уточнил Кива.

Ранее Кива со ссылкой на источник заявил, что генштаб ВСУ и польское командование закончили планирование операции по заходу польской армии на территорию западной Украины, это произойдёт в конце июля текущего года.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассТерроризмВладимир Зеленский
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