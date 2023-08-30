Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
Украинские военные не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства НАТО, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его [Крым] не захватили», — указал Джонсон.
Эксперт подчеркнул, что полуостров имеет огромное значение для России, и любые угрозы захвата региона будут расценены как реальные. Кроме того, как отметил Джонсон, РФ располагает мощными системами противовоздушной обороны, которые не позволяют Киеву наносить удары по Крыму даже современным западным оружием.
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова киевских властей о согласовании любых ударов по «всему российскому», в том числе в Крыму, говорят о соучастии Запада в войне против России на стороне Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик также назвал это «рафинированным casus belli (поводом для объявления войны. — НСН)».
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с НСН указал, что РФ после заявлений Киева может воспользоваться самообороной по уставу ООН.
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