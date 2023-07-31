В Крыму заявили, что попытка захвата полуострова обернется катастрофой для Европы

Попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

Крымские грезы Запада. Украину натаскивают на захват российского полуострова

По его словам, Россия располагает достаточными средствами и силами для защиты своего суверенитета, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры. Смирнов указал, что жители понимают, что Крым является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него.

Как стало известно ранее, армия Великобритании готовит украинские подразделения для проведения операции в Крыму. Операция будет включать удары с моря, суши и воздуха с использованием поставленных Киеву ракет большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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