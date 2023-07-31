По его словам, Россия располагает достаточными средствами и силами для защиты своего суверенитета, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры. Смирнов указал, что жители понимают, что Крым является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него.

Как стало известно ранее, армия Великобритании готовит украинские подразделения для проведения операции в Крыму. Операция будет включать удары с моря, суши и воздуха с использованием поставленных Киеву ракет большой дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

