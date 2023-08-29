Устав ООН и Медведев: Россия ответит на угрозы Крыму военной «самообороной»
Профессор МГИМО Дмитрий Лабин заявил НСН, что угрозы Киева «уничтожать все российское в Крыму» нарушают принципы международного права. Россия имеет может применить военные меры, как и пообещал Дмитрий Медведев.
Россия может воспользоваться самообороной по уставу ООН после заявлений Киева о том, что Запад одобрил «уничтожение всего российского» в Крыму, заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с НСН.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «печальным» заявление из Киева о том, что Запад разрешил Украине «уничтожать все российское в Крыму». По мнению политика, такое согласие Запада - это casus belli, что означает для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против всех и каждого в странах НАТО. Лабин объяснил, что подразумевает Медведев в этом случае.
«Во всех современных учебниках по международному праву указывается, что jus ad bellum – это незаконное средство. Война как средство разрешения национальной политики запрещена. Следует достаточно квалифицированно подходить к ситуации и реагировать адекватно. Речь идет о праве на самооборону, она предусмотрена в уставе ООН. Россия вправе воспользоваться этой возможностью при любом вмешательстве во внутренние дела. Угрожать применением силы – это грубейшее нарушение принципов международного права. Поэтому, безусловно, у России возникает право на самооборону, это означает применение всех мер, включая военные, чтобы прекратить данное нарушение норм», - объяснил он.
По его словам, у России достаточно сил и методов, чтобы не допустить такого вмешательства. При этом нужно учитывать, что заявления Киева не всегда соответствуют действительности.
«Я думаю, что у нашего государства достаточно сил и методов, чтобы не допустить такого вмешательства, а также дать такой ответ, который ясно будет показывать, что такие нарушения совершать не следует. Да, это высказывание официального лица Киева, но мы знаем примеры, когда они говорят все, что угодно, и высказывания не соотносят со своей ответственностью, включая международное право. Скорее всего, сейчас мы имеем такой же случай», - заключил собеседник НСН.
Наиболее массированная за последнее время атака по Крыму произошла в ночь на 25 августа. Тогда член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил, что Украина выпустила в сторону Крыма наибольшее число беспилотников – 42 БПЛА. По его словам, Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты.
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