Устав ООН и Медведев: Россия ответит на угрозы Крыму военной «самообороной»

Россия может воспользоваться самообороной по уставу ООН после заявлений Киева о том, что Запад одобрил «уничтожение всего российского» в Крыму, заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с НСН.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «печальным» заявление из Киева о том, что Запад разрешил Украине «уничтожать все российское в Крыму». По мнению политика, такое согласие Запада - это casus belli, что означает для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против всех и каждого в странах НАТО. Лабин объяснил, что подразумевает Медведев в этом случае.