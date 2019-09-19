В Госдуме раскрыли цель заявлений США о превосходстве России над НАТО

«На самом деле, российская армия сильнее, чем была 5 лет назад, чем 10 лет назад. Она может противопоставить очень серьезные системы современного высокоточного оружия членам НАТО. Но я думаю, что блок НАТО — организация, которая постоянно перевооружается. Это основной рынок сбыта вооружения США, которые занимают первое место в мире за счет таких гарантированных покупателей в лице членов НАТО. Для того, чтобы вооружаться и тратить больше денег на оборону, необходимо обозначать противника, против которого нужно вооружаться. Соответственно, если говорить о том, что Российская Федерация сильнее, чем блок НАТО, то это говорит о том, что НАТОвские генералы призывают к тому, что надо все-таки еще сильнее усиливаться. С одной стороны, это правда, что действительно Российская Федерация имеет очень сильные войска, которым есть что противопоставить блоку НАТО, но с другой стороны, я думаю, НАТОвские генералы лукавят», — сказал депутат.

Добавим, что ранее министр обороны США Марк Эспер на конференции по развитию военно-воздушных сил назвал Россию крупнейшим вызовом для США в области безопасности. Глава Пентагона посетовал, что в то время, как Вашингтон проводит операции на Ближнем Востоке, его стратегические соперники усилились и расширили сферу влияния.

