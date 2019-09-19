В Госдуме раскрыли цель заявлений США о превосходстве России над НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне рассказал НСН, почему в США признали утерю военного превосходства НАТО над Россией.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд уверен, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее. По мнению военачальника, которое он высказал по итогам заседания Военного комитета альянса в Словении, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.
Зачем в США говорят о превосходстве России надо НАТО, в эфире НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«На самом деле, российская армия сильнее, чем была 5 лет назад, чем 10 лет назад. Она может противопоставить очень серьезные системы современного высокоточного оружия членам НАТО. Но я думаю, что блок НАТО — организация, которая постоянно перевооружается. Это основной рынок сбыта вооружения США, которые занимают первое место в мире за счет таких гарантированных покупателей в лице членов НАТО. Для того, чтобы вооружаться и тратить больше денег на оборону, необходимо обозначать противника, против которого нужно вооружаться. Соответственно, если говорить о том, что Российская Федерация сильнее, чем блок НАТО, то это говорит о том, что НАТОвские генералы призывают к тому, что надо все-таки еще сильнее усиливаться. С одной стороны, это правда, что действительно Российская Федерация имеет очень сильные войска, которым есть что противопоставить блоку НАТО, но с другой стороны, я думаю, НАТОвские генералы лукавят», — сказал депутат.
Добавим, что ранее министр обороны США Марк Эспер на конференции по развитию военно-воздушных сил назвал Россию крупнейшим вызовом для США в области безопасности. Глава Пентагона посетовал, что в то время, как Вашингтон проводит операции на Ближнем Востоке, его стратегические соперники усилились и расширили сферу влияния.
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