Кудрин ответил Шойгу в споре о тратах на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин продолжил полемику с министром обороны Сергеем Шойгу, касающихся раздутых трат на оборону. Ранее интервью «МК» министр ответил на слова Кудрина, что важно стремиться к избеганию маленьких доходов и не бояться больших расходов. Шойгу также напомнил, что ВС РФ были сокращены практически вдвое, передает РЕН ТВ. Министр военного ведомства также заявил, что слова Кудрина «надуманы и основаны на размытых критериях».

Кудин ответил на это в твиттере, что президент уже привел бюджет армии к разумной величине. По его мнению, для решения задач обороны не требуется дальнейшее снижение финансирования, но необходимо добиться эффективности, отмечает РИА ФАН.

Ранее глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в эфире НСН поспорил с главой Счетной палаты РФ о существовании кредитного пузыря.

