Экипажи «Солнцепеков» начали применять новые системы привязки к местности
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» используют при стрельбе новейшие программные решения для привязки к местности. Об этом сообщили в Минобороны.
«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
Дроны в режиме реального времени передают на командный пункт результаты поражения, пишет RT.
По данным Минобороны, расчеты ТОС Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поддержкивают десантно-штурмовые подразделения в активной обороне у Вербового на запорожском направлении.
«Солнцепеки» применяют в зоне специальной военной операции для уничтожения сил противника в том числе в укрытиях и блиндажах, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru