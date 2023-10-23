Экипажи «Солнцепеков» начали применять новые системы привязки к местности

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» используют при стрельбе новейшие программные решения для привязки к местности. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Дроны в режиме реального времени передают на командный пункт результаты поражения, пишет RT.

По данным Минобороны, расчеты ТОС Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения поддержкивают десантно-штурмовые подразделения в активной обороне у Вербового на запорожском направлении.

«Солнцепеки» применяют в зоне специальной военной операции для уничтожения сил противника в том числе в укрытиях и блиндажах, пишет «Свободная пресса».

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