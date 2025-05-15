Стартовали съемки сериала «Трудно быть богом»

Начались съемки сериала «Трудно быть богом», основанного на одноименном произведении братьев Стругацких, говорится в релизе «Института развития интернета» (ИРИ), который имеется в распоряжении НСН.

Сценаристом картины выступил Андрей Золотарев, режиссером Дмитрий Тюрин, при этом имена исполнителей главных ролей пока не раскрываются. Планируется, что в первом сезоне выйдет восемь серий. Отмечается, что часть съемок пройдет в Иране.

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Андрей Золотарев, являющийся сценаристом фильмов-миллиардеров «Лед 3» и «Сто лет тому вперед», ранее рассказал НСН о съемках сериала «Трудно быть богом».

По его словам, «это беспрецедентно масштабный проект». Золотарев не смог припомнить российских сериалов «с таким уровнем бюджетного и творческого подхода». В числе продюсеров сериала, в частности, Фёдор Бондарчук и Тимур Вайнштейн, отмечает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Институт развития интернета
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