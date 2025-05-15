Лавров: О присутствии иностранных военных сил на Украине речь идти не может

Вопрос о военных возможностях Украины «далеко не праздный». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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На заседании Дипломатического клуба он указал, что Москва против присутствия на украинской территории иностранных войск.

«Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что размещение военного контингента Запада на Украине бессмысленно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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