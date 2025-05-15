Лавров: О присутствии иностранных военных сил на Украине речь идти не может
15 мая 202514:24
Вопрос о военных возможностях Украины «далеко не праздный». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На заседании Дипломатического клуба он указал, что Москва против присутствия на украинской территории иностранных войск.
«Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что размещение военного контингента Запада на Украине бессмысленно, сообщает RT.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru