Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения из России

Комитет по внешней торговле Европарламента (ЕП) согласовал повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Решение должно быть утверждено на пленарной сессии ЕП 21 мая. Об этом сообщили РИА Новости.

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Планируется, что постепенно пошлины на удобрения увеличатся с 6,5% до 50%. Предполагается, что тарифы будут расти до заградительного уровня — €315 за тонну для азотных удобрений и €430 для сложных удобрений.

Введение пошлин преследует цель снижения зависимости от России и Белоруссии, а также стимулирование внутреннего производства удобрений.

В феврале на сайте Еврокомиссии говорилось, чтот Евросоюз намерен увеличить пошлины на российские удобрения к 2028 году на 100%.

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ФОТО: РИА Новости
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