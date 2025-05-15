Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения из России
Комитет по внешней торговле Европарламента (ЕП) согласовал повышение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Решение должно быть утверждено на пленарной сессии ЕП 21 мая. Об этом сообщили РИА Новости.
Планируется, что постепенно пошлины на удобрения увеличатся с 6,5% до 50%. Предполагается, что тарифы будут расти до заградительного уровня — €315 за тонну для азотных удобрений и €430 для сложных удобрений.
Введение пошлин преследует цель снижения зависимости от России и Белоруссии, а также стимулирование внутреннего производства удобрений.
В феврале на сайте Еврокомиссии говорилось, чтот Евросоюз намерен увеличить пошлины на российские удобрения к 2028 году на 100%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru