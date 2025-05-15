Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения из России

Планируется, что постепенно пошлины на удобрения увеличатся с 6,5% до 50%. Предполагается, что тарифы будут расти до заградительного уровня — €315 за тонну для азотных удобрений и €430 для сложных удобрений.

Введение пошлин преследует цель снижения зависимости от России и Белоруссии, а также стимулирование внутреннего производства удобрений.

В феврале на сайте Еврокомиссии говорилось, чтот Евросоюз намерен увеличить пошлины на российские удобрения к 2028 году на 100%.

