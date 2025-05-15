Минпромторг РФ не получал заявок о возвращении от ушедших зарубежных брендов

Зарубежные компании должны сами проявить инициативу в вопросе возвращения их брендов на российский рынок. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

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Он отметил, что предложения по алгоритму возвращения в Россию иностранных компаний готовы, однако связанных с этим заявок в министерство не поступало.

«В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо компания, которой принадлежит бренд, подала в Минпромторг заявку о чём-либо», - указал Чекушов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматривая вопрос возвращения зарубежных компаний следует учитывать их поведение в момент ухода из России, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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