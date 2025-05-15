Начались переговоры Эрдогана и Зеленского
В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что лидеры встречаются в президентском комплексе, расположенном в районе Бештепе.
«После двусторонней встречи президентов Эрдогана и Зеленского состоится межделегационный рабочий ужин», - отмечает агентство.
Ранее глава управления президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун заявил, что в ходе встречи с Зеленским Эрдоган призовет к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru