Лавров объяснил, зачем Украине временное прекращения огня

Временное прекращения огня нужно Украине для подготовки к продолжению боевых действий. Об этом на заседании Дипломатического клуба заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, указавшего на то, что «к переговорам Украина должна подойти с позиции силы».

«Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать», - сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что войну против России ведёт почти вся Европа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФПеремириеУкраинаСергей Лавров

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