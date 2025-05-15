Лавров объяснил, зачем Украине временное прекращения огня
15 мая 202514:00
Временное прекращения огня нужно Украине для подготовки к продолжению боевых действий. Об этом на заседании Дипломатического клуба заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, указавшего на то, что «к переговорам Украина должна подойти с позиции силы».
«Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать», - сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что войну против России ведёт почти вся Европа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru