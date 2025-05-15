Лавров объяснил, зачем Украине временное прекращения огня

Он напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, указавшего на то, что «к переговорам Украина должна подойти с позиции силы».

«Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать», - сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что войну против России ведёт почти вся Европа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».