Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 4 самолета и 30 дронов ВСУ
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили четыре самолета и 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.
Уничтожено три истребителя МиГ-29 в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, а также Благодатное и Лозовое Днепропетровской области. Северо-западнее Донецка сбит штурмовик Су-25 украинских воздушных сил.
В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, уточнили в Минобороны.
Накануне российские средства ПВО сбили воздушную цель над территорией Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru