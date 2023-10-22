Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 4 самолета и 30 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили четыре самолета и 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.

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Уничтожено три истребителя МиГ-29 в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, а также Благодатное и Лозовое Днепропетровской области. Северо-западнее Донецка сбит штурмовик Су-25 украинских воздушных сил.

В Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, уточнили в Минобороны.

Накануне российские средства ПВО сбили воздушную цель над территорией Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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