Концерт звезд мировой оперы пройдет в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 30 мая пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Мероприятие приурочено ко Дню рождения Северной столицы, сообщает газета «Культура».
В этот день мировые звезды оперы споют под открытым небом на фоне мультимедийных декораций в сопровождении симфонического оркестра и артистов ведущих танцевальных коллективов России.
Они исполнят популярные оперные арии и эстрадные хиты.
Подробная программа праздника будет объявлена позже.
Ранее стало известно, что в Москве откроется новая летняя сцена для концертов и фестивалей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru