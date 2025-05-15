Концерт звезд мировой оперы пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 мая пройдет концерт «Классика на Дворцовой». Мероприятие приурочено ко Дню рождения Северной столицы, сообщает газета «Культура».

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В этот день мировые звезды оперы споют под открытым небом на фоне мультимедийных декораций в сопровождении симфонического оркестра и артистов ведущих танцевальных коллективов России.

Они исполнят популярные оперные арии и эстрадные хиты.

Подробная программа праздника будет объявлена позже.

Ранее стало известно, что в Москве откроется новая летняя сцена для концертов и фестивалей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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