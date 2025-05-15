Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет молодого Сталина
15 мая 202514:23
Грузино-французский режиссер Гела Баблуани («13», «Наследство») снимет фильм «Молодой Сталин». Он расскажет о ранних годах жизни советского вождя Иосифа Сталина.
Главную роль в ленте сыграет Космо Джарвис, известный по роли в сериале «Сёгун», сообщает Variety.
Основой сценария фильма станет бестселлер Саймона Себага-Монтефиоре. Съемки начнутся в Тбилиси в июле. Дата выхода картины пока не сообщается.
Британский актер Джуд Лоу был ранее утвержден на роль президента РФ Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru