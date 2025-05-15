Звезда «Сёгуна» Космо Джарвис сыграет молодого Сталина

Грузино-французский режиссер Гела Баблуани («13», «Наследство») снимет фильм «Молодой Сталин». Он расскажет о ранних годах жизни советского вождя Иосифа Сталина.

Главную роль в ленте сыграет Космо Джарвис, известный по роли в сериале «Сёгун», сообщает Variety.

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Основой сценария фильма станет бестселлер Саймона Себага-Монтефиоре. Съемки начнутся в Тбилиси в июле. Дата выхода картины пока не сообщается.

Британский актер Джуд Лоу был ранее утвержден на роль президента РФ Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник».

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