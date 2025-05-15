СМИ: Перестрелка из-за парковочного места произошла в Краснодарском крае

Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, после чего один из местных жителей открыл огонь. Повреждения получил автомобиль марки Changan.

Ущерб от действий злоумышленника, которому грозит до двух лет лишения свободы, оценивается в сотни тысяч рублей.

Ранее потасовка с участием нескольких человек произошла после ДТП на Кавказском бульваре в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

