СМИ: Перестрелка из-за парковочного места произошла в Краснодарском крае

Двое жителей станицы Каневская Краснодарского края устроили перестрелку из-за того, что не смогли поделить парковочное место возле подъезда. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Конфликт со стрельбой произошел в Москве после ДТП

Отмечается, что конфликт начался со словесной перепалки, после чего один из местных жителей открыл огонь. Повреждения получил автомобиль марки Changan.

Ущерб от действий злоумышленника, которому грозит до двух лет лишения свободы, оценивается в сотни тысяч рублей.

Ранее потасовка с участием нескольких человек произошла после ДТП на Кавказском бульваре в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПарковкиПроисшествияКраснодарский КрайСтрельба

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