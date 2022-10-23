В Британии яростно отреагировали на новое заявление Зеленского об ударе по России

Британские пользователи официального аккаунта газеты The Sun в Twitter возмутились новым требованием президента Украины Владимира Зеленского к Западу «ударить по центрам принятия решений» в России в случае угрозы его офису.

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Зеленский призвал страны НАТО ударить по России, хотя Украина не является членом НАТО.

Многие пользователи негативно отреагировали на призыв Зеленского к Североатлантическому альянсу.

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» — прокомментировал публикацию belizemarc.

«Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?» — написал brendan_chubz.

«"Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну. И самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он "идет к черту". Запад должен предоставить его Путину», — заявил gastlione.

В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЗападНАТОЯдерный УдарБританские СМИВеликобританияРоссияВладимир Зеленский
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