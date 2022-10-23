В Британии яростно отреагировали на новое заявление Зеленского об ударе по России

Зеленский призвал страны НАТО ударить по России, хотя Украина не является членом НАТО.

Многие пользователи негативно отреагировали на призыв Зеленского к Североатлантическому альянсу.

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» — прокомментировал публикацию belizemarc.

«Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?» — написал brendan_chubz.

«"Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну. И самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он "идет к черту". Запад должен предоставить его Путину», — заявил gastlione.

В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

