Двое российских бойцов два месяца пробыли в тылу ВСУ в Курской области
Двое российских бойцов после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по тылам противника к позициям ВС России, сообщает RT.
Курбан Абдурахманов из Избербаша и Алексей Сибиряков из Бурятии сообщили об этом командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Они оказались в такой ситуации, когда ВСУ прорвали линию обороны в районе Заолешенки в Суджанском районе. Абдурахманов 7 августа получил ранение в ногу и был вынужден ожидать, пока не заживет рана. Возможность ходить появилась в начале октября.
19-летний Сибиряков, который не оставил товарища, слушался приказа у своего старшего командира, благодаря чему они выжили и сумели добраться до российских бойцов.
Военные перемещались всё время и вынуждены были прятаться. Алаудинов поблагодарил обоих военных и назвал их героями и настоящими мужчинами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России попыталась оттеснить украинские войска в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru