Двое российских бойцов два месяца пробыли в тылу ВСУ в Курской области

Двое российских бойцов после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по тылам противника к позициям ВС России, сообщает RT.

Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен на курском направлении

Курбан Абдурахманов из Избербаша и Алексей Сибиряков из Бурятии сообщили об этом командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Они оказались в такой ситуации, когда ВСУ прорвали линию обороны в районе Заолешенки в Суджанском районе. Абдурахманов 7 августа получил ранение в ногу и был вынужден ожидать, пока не заживет рана. Возможность ходить появилась в начале октября.

19-летний Сибиряков, который не оставил товарища, слушался приказа у своего старшего командира, благодаря чему они выжили и сумели добраться до российских бойцов.

Военные перемещались всё время и вынуждены были прятаться. Алаудинов поблагодарил обоих военных и назвал их героями и настоящими мужчинами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России попыталась оттеснить украинские войска в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры