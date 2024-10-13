Зеленский заявил, что РФ попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области

Армия России попыталась оттеснить украинские войска в Курской области, сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.

В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов

По его словам, «держим определенные рубежи».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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