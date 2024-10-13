Зеленский заявил, что РФ попыталась оттеснить позиции ВСУ в Курской области
13 октября 202401:02
Армия России попыталась оттеснить украинские войска в Курской области, сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, «держим определенные рубежи».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru