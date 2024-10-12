Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен на курском направлении

По данным российского оборонного ведомства, семь бойцов ВСУ сдались в плен.



Российские военные продолжили ведение наступательных действий. Так, ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в направлении Новоивановки, Любимовки и Толстого Луга.

Всего за время боевых действий на этом направлении украинская сторона потеряла более 22,3 тысячи военных и 150 танков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

