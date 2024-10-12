Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен на курском направлении
12 октября 202414:21
На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 400 человек, рассказали в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, семь бойцов ВСУ сдались в плен.
Российские военные продолжили ведение наступательных действий. Так, ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в направлении Новоивановки, Любимовки и Толстого Луга.
Всего за время боевых действий на этом направлении украинская сторона потеряла более 22,3 тысячи военных и 150 танков, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru