Две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота
Атомные подлодки «Красноярск» и «Император Александр III» четвертого поколения стали частью боевого состава российского Тихоокеанского флота. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В военном ведомстве заявили, что в Вилючинске прошла торжественная церемония встречи экипажей новых кораблей. Подводные лодки выполнили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот.
Встречали подводников главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и замглавы Минобороны Павел Фрадков. По традиции Моисеев вручил экипажам жареных поросят, а также ведомственные медали.
Моисеев отметил, что новые крейсеры существенно увеличили боевой потенциал Тихоокеанского флота, их успели в срок привести в боеготовое состояние и подготовить к работе, в частности, в сложных арктических условиях.
Ранее главком ВМФ Моисеев принял участие в спуске на воду корвета «Проворный» на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru