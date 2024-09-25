Две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота

В военном ведомстве заявили, что в Вилючинске прошла торжественная церемония встречи экипажей новых кораблей. Подводные лодки выполнили арктический переход с Северного на Тихоокеанский флот.

Встречали подводников главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и замглавы Минобороны Павел Фрадков. По традиции Моисеев вручил экипажам жареных поросят, а также ведомственные медали.

Моисеев отметил, что новые крейсеры существенно увеличили боевой потенциал Тихоокеанского флота, их успели в срок привести в боеготовое состояние и подготовить к работе, в частности, в сложных арктических условиях.

Ранее главком ВМФ Моисеев принял участие в спуске на воду корвета «Проворный» на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

