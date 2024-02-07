СМИ: Носитель «Цирконов» подлодку «Иркутск» спустили на воду
Многоцелевая атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949АМ Тихоокеанского флота, которая проходит ремонт и модернизацию на приморском заводе «Звезда», спущена на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.
«Носитель гиперзвуковых "Цирконов" АПЛ "Иркутск" была спущена на воду в 2023 году», — указал собеседник агентства.
По словам источника, работы по модернизации субмарины продолжаются у причальной стенки. Официального подтверждения этой информации нет.
В ноябре прошлого года стало известно, что ВМФ России получил атомные подводные лодки «Александр III» и «Красноярск», напоминает Ura.ru.
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