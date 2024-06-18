Главком ВМФ принял участие в спуске на воду корвета «Проворный»

Моисеев подчеркнул, что спуск на воду «Проворного» — значимое событие и для «Северной верфи», и для ВМФ в целом. Он напомнил, что чуть ранее в состав военно-морских сил был принят головной корабль, построенный также на «Северной верфи», — корвет «Гремящий».

Главком ВМФ подчеркнул, что «Проворный» сможет существенно усилить потенциал группировки Тихоокеанского флота.

Отмечается, что «Проворный» оснащен восемью ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса, позволяющего использовать крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Ранее первый серийный средний морской танкер «Василий Никитин» был спущен на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

