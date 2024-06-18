Главком ВМФ принял участие в спуске на воду корвета «Проворный»
Спуск на воду корвета «Проворный» состоялся на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург). На мероприятии присутствовал главком военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, сообщило агентство ТАСС.
Моисеев подчеркнул, что спуск на воду «Проворного» — значимое событие и для «Северной верфи», и для ВМФ в целом. Он напомнил, что чуть ранее в состав военно-морских сил был принят головной корабль, построенный также на «Северной верфи», — корвет «Гремящий».
Главком ВМФ подчеркнул, что «Проворный» сможет существенно усилить потенциал группировки Тихоокеанского флота.
Отмечается, что «Проворный» оснащен восемью ячейками универсального корабельного стрельбового комплекса, позволяющего использовать крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».
Ранее первый серийный средний морской танкер «Василий Никитин» был спущен на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru