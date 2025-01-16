Дрон «Князь Вандал» нанёс ущерб НАТО на $300 млн

Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил в зоне проведения специальной военной операции технику Североатлантического альянса на $300 млн, сообщил в ходе ежегодного послания глава Новгородской области Андрей Никитин.

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По словам главы региона, новый беспилотный летательный аппарат разработан региональным научно-производственным центром «Ушкуйник». «Князь Вандал Новгородский» был разработан с нуля меньше чем за год.

FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю имеют множество преимуществ, среди которых их невидимость для средств радиообнаружения, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, их массовое применение в зоне спецоперации на Украине уже началось и будет расти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСпецоперацияРоссийская АрмияБеспилотники

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