Дрон «Князь Вандал» нанёс ущерб НАТО на $300 млн

По словам главы региона, новый беспилотный летательный аппарат разработан региональным научно-производственным центром «Ушкуйник». «Князь Вандал Новгородский» был разработан с нуля меньше чем за год.

FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю имеют множество преимуществ, среди которых их невидимость для средств радиообнаружения, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, их массовое применение в зоне спецоперации на Украине уже началось и будет расти.

