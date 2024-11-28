Путин: Беспилотники в России могут выделить в отдельный вид войск

В ходе спецоперации на Украине обе стороны очень активно испоьзуют дроны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он отметил, что в России обсуждают выделение беспилотников в отдельный вид войск.

«Сейчас над этим тоже думают в Генштабе и Минобороны», - сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что за последние два дня Вооружёнными силами РФ по территории Украины были запущены 100 ракет и 466 беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВладимир ПутинБеспилотники

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