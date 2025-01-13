Беспилотник-невидимка: Россия увеличит число оптоволоконных дронов в зоне СВО

FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю имеют множество преимуществ, среди которых их невидимость для средств радиообнаружения, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, их массовое применение в зоне спецоперации на Украине уже началось и будет расти.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволокну открывает новую фазу противостояния на Украине. При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта. Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называется, в частности, невозможность перехвата или подавления беспилотника. Бабинцев перечислил еще ряд преимуществ таких БПЛА.