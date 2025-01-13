Беспилотник-невидимка: Россия увеличит число оптоволоконных дронов в зоне СВО
Средства РЭБ не видят излучений от дронов с оптоволокном, в отличие от обычных БПЛА, отметил в эфире НСН Глеб Бабинцев.
FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю имеют множество преимуществ, среди которых их невидимость для средств радиообнаружения, заявил гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН. По его словам, их массовое применение в зоне спецоперации на Украине уже началось и будет расти.
Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что все более частое применение FPV-дронов с управлением по оптоволокну открывает новую фазу противостояния на Украине. При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что именно российские войска первыми применили этот вид БПЛА в зоне СВО и широко используют их на разных участках линии фронта. Среди ключевых достоинств оптоволоконных БПЛА в статье называется, в частности, невозможность перехвата или подавления беспилотника. Бабинцев перечислил еще ряд преимуществ таких БПЛА.
«Оптика дает преимущество именно тогда, когда беспилотник требует ручного управления, позиционирования по визуальным ориентирам, прибытия в заранее неизвестную, динамически определяемую точку, в том числе подвижную. То есть беспилотное воздушное судно летит не автономно по программе, а требует ручного управления. Обычно видеопоток, телеметрия и управляющие команды идут по радиоканалам. Излучение передающих устройств является демаскирующим фактором и уязвимостью для средств РЭБ. Передача по оптоволокну не создает излучений, которые можно легко запеленговать. Да, такой (беспилотник – ред. НСН) в текущем контексте можно считать невидимым. Их массовое применение уже началось и будет расти», - сказал Бабинцев.
Он отметил, что именно российские инженеры первыми внедрили FРV-дроны с управлением и питанием по оптоволокну.
«Именно наши инженеры первыми внедрили управление по оптике, хотя решение лежало на поверхности. Сейчас мы летаем на 30 км с кабелем порядка 0.2 мм диаметром. Сначала это было импортное волокно, сегодня уже отечественное. Идет работа над повышением прочности и, соответственно, дальности», - указал собеседник агентства.
Также Бабинцев добавил, что оптоволоконные дроны дороже в производстве примерно на 15%, при этом в цель «приходит» каждый второй дрон.
Ранее президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал наращивать производство БПЛА различных классов и типов. Он отмечал, что на сегодняшний день ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска, передает «Радиоточка НСН».
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