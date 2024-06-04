США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба базы американских Космических сил Вандерберг, с которой бы осуществлён пуск.

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Уточняется, что запуск был произведён 4 июня 10:56 мск.

«Командование глобального удара ВВС США произвело испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», - отмечается в сообщении.

Ранее США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в штате Невада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:СШАИспытанияБаллистическая Ракета

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