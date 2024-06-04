США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
4 июня 202413:29
США провели очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба базы американских Космических сил Вандерберг, с которой бы осуществлён пуск.
Уточняется, что запуск был произведён 4 июня 10:56 мск.
«Командование глобального удара ВВС США произвело испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», - отмечается в сообщении.
Ранее США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в штате Невада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru