Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

Первая группа военнослужащих-добровольцев, которая прибыла в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от COVID-19, прошла медицинское обследование. Как пишет РИА Новости, по его итогам будет определён окончательный состав участников эксперимента. Позже добровольцев поместят на 14-дневный карантин для подготовки к предстоящей вакцинации. До начала эксперимента все прибывшие добровольцы и медицинский персонал прошли тестирование на коронавирус.

Онищенко отказался называть ситуацию с коронавирусом пандемией

RT напоминает, для проверки безопасности и эффективности препарата были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.

«Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то все будет в порядке. Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации», - отметил Онищенко.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Минобороны РФВакцина
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