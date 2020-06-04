Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19

RT напоминает, для проверки безопасности и эффективности препарата были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.

«Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то все будет в порядке. Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации», - отметил Онищенко.

