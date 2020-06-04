Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от COVID-19
Первая группа военнослужащих-добровольцев, которая прибыла в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от COVID-19, прошла медицинское обследование. Как пишет РИА Новости, по его итогам будет определён окончательный состав участников эксперимента. Позже добровольцев поместят на 14-дневный карантин для подготовки к предстоящей вакцинации. До начала эксперимента все прибывшие добровольцы и медицинский персонал прошли тестирование на коронавирус.
RT напоминает, для проверки безопасности и эффективности препарата были отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.
«Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то все будет в порядке. Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации», - отметил Онищенко.
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