ДНР: ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку и заминировали территорию «Лепестком»

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка. Также его территорию ВСУ заминировали противопехотные мины «Лепесток» нажимного действия, применение которых запрещено. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР.

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«Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ», — пояснили в штабе.

Ведомство призывает жителей к осторожности. Военные рекомендуют ни в коем случае не прикасаться к взрывоопасным предметам, пишет Газета.ru.

Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики Илья Емельянов рассказал, что поселок Пески под Донецком перешел под контроль союзных сил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелДонецк
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