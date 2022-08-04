СМИ: ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой
Драмтеатр в Донецке, где должно было пройти прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, подвергся обстрелу со стороны ВСУ, соощает корреспондент РИА Новости.
По словам сотрудника агентства, удары наносятся по центру города, в здание театра попало минимум два снаряда, погиб как минимум один человек.
Корреспондент добавил, что траурная церемония так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ольге Качуре звания Героя России (посмертно), сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- СМИ: ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой
- Adidas потерял более 100 млн евро после ухода из РФ
- В России в 2,7 раза выросло число ДТП с электросамокатами
- Журналист назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком
- СМИ: Актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом
- Путин присвоил участвующим в боях пограничникам статус ветеранов
- Путин разрешил использовать маткапитал для оплаты образования от ИП
- Ассоциация владельцев кинотеатров попросила Путина поддержать отрасль
- В России предложили маркировать VPN-сервисы знаком «18+»
- Путин посмертно присвоил Ольге Качуре звание Героя России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru