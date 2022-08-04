СМИ: ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с Ольгой Качурой

По словам сотрудника агентства, удары наносятся по центру города, в здание театра попало минимум два снаряда, погиб как минимум один человек.

Корреспондент добавил, что траурная церемония так и не началась — всех присутствующих эвакуировали в убежища.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ольге Качуре звания Героя России (посмертно), сообщает РИА ФАН.