Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели на Украине в своем Telegram-канале.
По его словам, согласно обычаям войны и международным конвенциям, которые берут начало ещё в сакральных источниках — это объекты военной и гражданской инфраструктуры.
«К гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей, относятся: мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские», - отметил Медведев.
Также среди военных целей зампредседателя Совбеза назвал: войска противника, его военную и вспомогательную технику, военно-политическое руководство страны-противника, а также вооруженные силы других стран, которые официально вступили в войну на стороне противника.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил замедление наступления на Украине необходимостью эвакуации населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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