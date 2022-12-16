Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели на Украине в своем Telegram-канале.

По его словам, согласно обычаям войны и международным конвенциям, которые берут начало ещё в сакральных источниках — это объекты военной и гражданской инфраструктуры.

«К гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей, относятся: мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские», - отметил Медведев.

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Также среди военных целей зампредседателя Совбеза назвал: войска противника, его военную и вспомогательную технику, военно-политическое руководство страны-противника, а также вооруженные силы других стран, которые официально вступили в войну на стороне противника.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил замедление наступления на Украине необходимостью эвакуации населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совбез РФ СпецоперацияУкраинаДмитрий Медведев
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