Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели на Украине

Также среди военных целей зампредседателя Совбеза назвал: войска противника, его военную и вспомогательную технику, военно-политическое руководство страны-противника, а также вооруженные силы других стран, которые официально вступили в войну на стороне противника.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил замедление наступления на Украине необходимостью эвакуации населения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

