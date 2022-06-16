В России оценили риски для Крымского моста после угроз ВСУ

Капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заверил, что сейчас у ВСУ нет оружия для поражения Крымского моста, но сохраняется риск диверсий. 


Крымский мост действительно стратегически важный объект, для поражения которого ВСУ понадобятся дальнобойные ракеты, на что ВС России придется незамедлительно ответить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что мост через Керченский пролив является для ВСУ целью номер один для поражения. Сивков заметил, что пока Украина не обладает таким оружием.

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«Крымский мост – это один из важнейших компонентов коммуникации, через который поступает пополнение технических средств, в том числе для группировки наших войск. Что касается объекта номер один для поражения – для них (ВСУ – прим. НСН) это тоже очень важная артерия. К тому же поражение Крымского моста будет иметь огромное политическое значение. Однако сейчас средств для того, чтобы достигнуть этой цели, то есть оружия, у ВСУ нет. Единственное, что они могут сделать – это использовать диверсионные силы. Для того, чтобы это предотвратить ВС РФ, МВД, Росгвардия и так далее принимают меры по охране этого очень важного объекта. ВСУ могут организовать диверсию и на аэродромах, в том числе в аэропортах гражданского назначения. Поэтому сейчас весь юг России закрыт для полетов», - отметил он.

При этом член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук считает, что для поражения моста Украине понадобится серьезное оружие, и тогда России придется его уничтожить до того, как оно достигнет цели.

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«Для поражения Крымского моста ВСУ понадобятся ракеты, имеющие дальность боя, позволяющую достигнуть этой цели. То есть дальность ракет должна быть порядка 400 километров. Уже по фактам ударов по нашим приграничным городам и поселкам видно, что мы не отвечаем ударами по центрам принятия решения: по администрации президента Украины Владимира Зеленского, по Верховной раде. Ничего этого сделано не было. Единственное, что мы можем сделать – это предотвратить подобные удары ракетами, если на территории Украины появится оружие, способное достигнуть моста», - заключил Сивков.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прорыв России в районе Лисичанска и Северодонецка приведет к крупному поражению ВСУ, но в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса.

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Фото: НСН
ТЕГИ:РоссияОружиеВСУКерченский ПроливКрымский Мост
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