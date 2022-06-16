В России оценили риски для Крымского моста после угроз ВСУ

Крымский мост действительно стратегически важный объект, для поражения которого ВСУ понадобятся дальнобойные ракеты, на что ВС России придется незамедлительно ответить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что мост через Керченский пролив является для ВСУ целью номер один для поражения. Сивков заметил, что пока Украина не обладает таким оружием.