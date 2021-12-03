Диверсанты вместо флота: Вице-адмирал раскрыл опасность новых военно-морских баз Украины

Из двух планируемых к строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске Украине фактически предстоит создать только одну, но имеющегося флота не хватит даже для неё, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба Черноморского флота РФ, вице-адмирал Петр Святашов.

«В Очакове давно существует центр подготовки подводных сил и средств или подводных диверсантов, ещё со времён Советского союза. Там давно построена база, которую они могут усовершенствовать без больших затрат. Тем более, там давно уже находятся американцы, уже завезено оборудование, в том числе и разведывательное. С Очаковом, думаю, уже в следующем году завершат. А вот для другой базы потребуется время, проект», - рассказал он.

Во многом план строительства будет зависеть от того, какие силы и средства Киев разрешит разместить на этих базах, продолжил Святашов.