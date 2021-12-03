Диверсанты вместо флота: Вице-адмирал раскрыл опасность новых военно-морских баз Украины
Опорные пункты в Бердянске и Очакове не изменят «погоду» на море, но станут плацдармом для сухопутных диверсионных операций ВСУ, предположил вице-адмирал Петр Святашов.
Из двух планируемых к строительству военно-морских баз в Очакове и Бердянске Украине фактически предстоит создать только одну, но имеющегося флота не хватит даже для неё, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший начальник штаба Черноморского флота РФ, вице-адмирал Петр Святашов.
«В Очакове давно существует центр подготовки подводных сил и средств или подводных диверсантов, ещё со времён Советского союза. Там давно построена база, которую они могут усовершенствовать без больших затрат. Тем более, там давно уже находятся американцы, уже завезено оборудование, в том числе и разведывательное. С Очаковом, думаю, уже в следующем году завершат. А вот для другой базы потребуется время, проект», - рассказал он.
Во многом план строительства будет зависеть от того, какие силы и средства Киев разрешит разместить на этих базах, продолжил Святашов.
«На Украине нет флота. Катера, которые пытались форсировать Керченский пролив, после их ареста предъявляли к нам претензии, что на них недостаёт унитазов. Сейчас унитазы установили, а флота нет. Катера, которые им якобы продавала дёшево Америка – всё утильсырьё. У них нет ничего. У них остались лишь суда, переданные Украине ещё при разделе Черноморского флота, и других не предвидится», - уверен вице-адмирал.
А поскольку флота нет, военно-морские базы будут предназначены для сухопутных операций против России – вероятно, диверсионных, заявил собеседник «Радиоточки НСН».
«Базы будут в основном для подготовки диверсионных сил и средств сухопутных. Мы уже двоих - троих диверсантов арестовали. Наверное, не последняя птичка залетела. Надо ухо держать востро и следить, чтобы потом не допускать распространения этих сил. Они планировали подорвать радиоантенны, телевизионную антенну. Я думаю, они будут и на другие объекты замахиваться, нам нужно это дело учитывать. Я не буду называть те предыдущие диверсионные трагедии, которые были в Москве и других городах во время Чеченской войны. Эти, с Украины, они же тоже участвовали и в Чеченской войне, и зубы у них чешутся до сих пор. А американцы их обучают для диверсионных действий», - добавил Святашов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть мощь украинскому флоту. Он упоминал и о строительстве инфраструктуры для строительства кораблей.
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