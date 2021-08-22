Зеленский пообещал вернуть мощь флоту и «разблокировать» Черноморский регион

Соответствующее заявление украинский лидер сделал на брифинге после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, трансляция велась в соцсети Facebook 22 августа, в воскресенье.

«Что касается строительства нашего украинского Черноморского флота. Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад», - сказал Зеленский

Также в своем выступлении Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает в продолжении поставок оружия из Нермании.

«Мы обращались к правительству Германии касательно поставок оружия и получили в том или ином виде отказы. И я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем», - заявил Зеленский и выразил надежду обсудить этот вопрос с Меркель в ходе ланча.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН опровергла слова украинского президента о якобы плачевном состоянии полуострова.

«К сожалению, ситуация на Украине развивается негативно, мы это видим. Страна демонстрирует себя как государство, не заинтересованное в собственном развитии. Та милитаризация, которая сейчас происходит, не на пользу развитию Украины», - указала она.

