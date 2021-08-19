Зеленский анонсировал создание на Украине большого флота

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по строительству большого флота до 2035 года, сообщили в офисе главы государства.

Зеленский отметил, что программа развития будет состоять из трех этапов, результаты первого их них уже будут достигнуты к 2024 году, второй этап планируется осуществить до 2030 года, третий – до 2035 года.

При этом украинский лидер подчеркнул, что уже сейчас создается необходимая инфраструктура для строительства военного-морского флота и создания баз.

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По его словам, вопрос будет обсуждаться и во время предстоящей встречи с американским президентом, которая накануне была перенесена с 30 на 31 августа.

Украинский флот сейчас представляет собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, но его не стоит недооценивать, заявил ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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