Зеленский анонсировал создание на Украине большого флота

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по строительству большого флота до 2035 года, сообщили в офисе главы государства.

Зеленский отметил, что программа развития будет состоять из трех этапов, результаты первого их них уже будут достигнуты к 2024 году, второй этап планируется осуществить до 2030 года, третий – до 2035 года.

При этом украинский лидер подчеркнул, что уже сейчас создается необходимая инфраструктура для строительства военного-морского флота и создания баз.