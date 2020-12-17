Азаров: НАТО построит базы на Украине, чтобы «запереть» Черноморский флот РФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) построит военные базы на Украине, чтобы лишить российских моряков оперативного простора, передают «Вести Крым»
По словам политика, входящая в НАТО Великобритания уже заключила соглашение о строительстве четырёх военно-морских баз: в Бердянске, Мелитополе, Очакове и Николаеве.
«Задача - запереть Черноморский флот России в Севастополе», - уточнил Азаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух баз военно-морских сил «для защиты Черноморского региона».
Директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев предположил, что новые военно-морские базы Украины и соответствующая военная инфраструктура, могут появиться в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, с целью создания зоны напряженности рядом с Крымом и российскими границами.
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