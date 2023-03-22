Девушки-военные Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении беспилотников ВСУ в Севастополе

По словам Целуйко, летевший над водой объект оставлял белый след. Меткими выстрелами женщины уничтожили два из трех беспилотников, рассказали они в эфире телеканала «Россия 24».

Военнослужащие отметили, что не считают себя героями. О награждении они узнали из СМИ.

Три украинских морских дрона пытались проникнуть в бухту Севастополя утром 22 марта. От взрывов уничтоженных беспилотников в двух зданиях выбило стекла.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить уничтоживших беспилотники девушек к наградам и выписать им денежную премию, передает НСН.

