Девушки-военные Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении беспилотников ВСУ в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали, как обнаружили и ликвидировали пытавшиеся атаковать Севастополь дроны ВСУ.
По словам Целуйко, летевший над водой объект оставлял белый след. Меткими выстрелами женщины уничтожили два из трех беспилотников, рассказали они в эфире телеканала «Россия 24».
Военнослужащие отметили, что не считают себя героями. О награждении они узнали из СМИ.
Три украинских морских дрона пытались проникнуть в бухту Севастополя утром 22 марта. От взрывов уничтоженных беспилотников в двух зданиях выбило стекла.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить уничтоживших беспилотники девушек к наградам и выписать им денежную премию, передает НСН.
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